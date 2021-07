Regionali, Magorno: “Psicodramma Pd, noi continuiamo a chiamare i riformisti della Calabria”

"Uno, nessuno e centomila. Neanche il grande Luigi Pirandello sarebbe stato capace di ideare il vero e proprio psicodramma a cui ci stanno costringendo ad assistere i dirigenti nazionali del centrosinistra”. Così su Facebook il Senatore IV, candidato a Presidente della Regione Calabria, Ernesto Magorno, che aggiunge: “Le manovre sulle prossime regionali in Calabria assumono i contorni del grottesco e non si riesce a venire a capo di un ragionamento serio e concreto che abbia al centro solo ed esclusivamente il bene della regione e un reale programma di crescita e riscatto. Ecco perché oggi più che mai resta aperta la mobilitazione di tutti i riformisti della Calabria che noi stiamo alimentando per essere punto di riferimento di chi ha a cuore il destino della nostra terra.”

“Il nostro appello oggi più che mai è finalizzato ad accogliere tutti i democratici calabresi in una coalizione larga e plurale che – prosegue Magorno - parte da un protagonismo dei sindaci e degli amministratori, gli unici in grado di guidare un processo di autentico cambiamento perché da sempre in prima linea nelle proprie comunità e salvaguardia di efficienza, passione e competenza. Il momento è adesso -conclude - e tutti devono sentirsi parte di questa causa di civiltà e impegno per la Calabria".