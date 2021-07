Beccato con cocaina nascosta nelle moto: arrestato 22enne

Un nuovo arresto per droga è stato eseguito dai poliziotti della Questura di Reggio Calabria che al contempo hanno tolto dal mercato dello spaccio 73gr di cocaina.

A finire in manette è stato un giovane di 22 anni che, notato nelle vicinanze di una moto di grossa cilindrata, è stato avvicinato dai poliziotti per un controllo. Proprio nel corso del controllo del mezzo, in uso al giovane ma no di sua proprietà, i poliziotti hanno rinvenuto la cocaina che si trovava nascosta nel vano porta oggetti.

Inevitabile l’arresto per il giovane che, su disposizione dell’Ag, è finito ai domiciliari.