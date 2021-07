Covid. La Calabria conta una nuova vittima e tornano a salire i contagi: 54 in 24 ore

Tornano a salire i contagi da coronavirus in Calabria. Dopo la brusca frenata certificata dai dati di inizio settimana, ecco che il bollettino odierno segna 54 nuovi casi nelle ultime 24 ore.

I tamponi effettuati sono 2.063, leggermente in meno rispetto a ieri quando i positivi riscontrati erano 38 (QUI).



Anche oggi è la provincia di Cosenza a registrare più casi con i suoi 35 positivi, seguono Reggio Calabria (+11), Crotone (+4), Catanzaro (+2), Vibo Valentia (+1) e un nuovo caso è stato notificato anche da fuori regione.

Purtroppo nella nostra regione si torna a contare morti da o per il coronavirus. Nelle ultime ore si è infatti registrato un nuovo decesso, precisamente nel reggino, che porta il totale delle vittime a 1.233.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 69.211 e ben 65.516 (+189) sono riuscite a sconfiggerlo.

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari al momento si trovano 51 pazienti (-2), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 4 persone, di cui due a Cosenza, una a Catanzaro e una a Reggio Calabria.

Diminuiscono in queste ore gli attuali positivi che sono in tutto 2.462 (-136) e anche le persone in isolamento domiciliare 2.407 (-134).

I DETTAGLI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove i casi totali sono stati 23.116, i casi delle ultime 24 ore sono 11. Attualmente i casi attivi sono 151, di cui 9 in reparto, 1 in terapia intensiva, 141 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 22965: 22628 guariti, 337 deceduti.

Nel Cosentino, dove i nuovi positivi sono 35, da inizio pandemia si sono ammalati in 23.177. Attualmente i casi attivi sono 2034: 25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2007 in isolamento domiciliare. Sono invece i casi chiusi 21143: 20584 guariti, 559 deceduti.

Nel Catanzarese, dove si registra solo due positivi, da febbraio i casi di Covid-19 sono stati 10.250. Qui gli attualmente attivi sono 45: 9 in reparto, 1 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 10.205, di cui 10.061 guariti, 144 deceduti.

Nel Crotonese dove i nuovi casi sono 4, i casi totali si attestano a 6.587. Attualmente i casi attivi sono 47, di cui 3 in reparto e 44 in isolamento domiciliare. Sono invece 6540 i casi chiusi: 6439 guariti, 101 deceduti.

Nel Vibonese, si regista un solo caso, ma i casi totali di Covid-19 sono 5.569. Attualmente i casi attivi sono 20: 75 in reparto, 15 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 5549: 5457 guariti, 92 deceduti.