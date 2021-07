Karate: Lo Iacono (Akc) alla finale del Campionato nazionale assoluto di Kata

Da sx Sgromo, Lo Iacono, Lestingi, Surfaro

Emanuel Lo Iacono verso il sito federale del Centro Olimpico di Ostia Lido dove nel bellissimo PalaPellicone si svolgerà sabato 9 luglio la Finale nazionale del Campionato Italiano Assoluto di Kata.

Il campione crotonese Emanuel Lo Iacono che ha conquistato, alle recenti fasi di qualificazione, il pass con la medaglia d’oro, formerà la rappresentativa calabrese insieme ai medagliati finalisti regionali saliti sul podio, vale a dire, la medaglia d’ Argento Vittorio Sgromo(Karate Curinga), le medaglie di Bronzo Samuel Surfaro(Karate Melito PS) e Manuel Lestingi (Acc. Karate lamezia).

Il team si incontrerà a Lamezia Terme per poi proseguire il viaggio insieme. A tutta la comitiva calabrese che si cimenterà in questa competizione definita il top della specialità nella disciplina del Karate, un grande in bocca al lupo!