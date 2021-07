A pesca sul Lago Cecita senza licenze: numerose sanzioni in Sila

Numerose persone sono state individuate e multate dai Carabinieri Forestali di Spezzano Sila, in quanto si apprestavano a pescare nel Lago Cecita sprovvisti di autorizzazioni o tramite attrezzature e tecniche vietate.

Lo hanno scoperto proprio i Carabinieri, impegnati in serrati controlli del territorio al fine di evitare incendi boschivi.

Sono oltre 40 i soggetti individuati e controllati a riva del rinomato lago dell’altopiano silano, prevalentemente stranieri e turisti che si accingevano alla pesca sportiva in acque interne.

Peccato che molti di loro non fossero dotati di titoli abilitati, non avevano versato il pagamento regionale per la pesca e, sopratutto, utilizzavano tecniche proibite.

A seguito dei controlli, 15 soggetti sono stati sanzionati in quanto completamente sprovvisti di licenza di pesca.