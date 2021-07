Rientro a scuola, l’allarme di Figliuolo: “In 8 regioni pochi prof vaccinati”

Francesco Figliuolo

Nel serrato dibattito che sta coinvolgendo tutta Italia sul rientro a scuola dopo la pausa estiva, emerge un dato riguardante proprio il personale scolastico: in 8 Regioni italiane non si è ancora raggiunta la soglia dell’80% indicata dal Ministero della Salute, ed anzi, le vaccinazioni procederebbero a rilento.

Un allarme lanciato dal generale Francesco Figliuolo in persona, che nelle ultime settimane è tornato più volte a ripete che se si vuole tornare in classe in sicurezza a partire da settembre, scongiurando così l’eventualità della dad, c’è bisogno che docenti e personale siano vaccinati.

Tra le Regioni critiche troviamo anche la Calabria: su 46.350 soggetti impiegati nelle scuole “solo” 30.933 hanno ricevuto la prima dose, ossia il 67.15% del totale, mentre 25.900 hanno completato il ciclo vaccinale. Appena 193 soggetti hanno ricevuto un vaccino in dose unica, mentre mancano all’appello ancora 15.224 soggetti, il 32.85% del totale.

A livello nazionale, la Calabria torna dunque in fondo alla classifica: peggio di noi troviamo la Sardegna, con il 66.7% del personale scolastico vaccinato, seguita dalla Provincia di Bolzano con il 61.4% e dalla Sicilia, ultima con il 56.4%.