Omicidio Di Spena, assolto uno degli imputati

A distanza di vent’anni dall’omicidio di Enzo Di Spena, avvenuto nel 2001 a Lamezia Terme, uno dei tre imputati si è visto assolvere con formula piena.

Si tratta di Pasquale Torcasio, noto come Carrà, che nel corso dell’udienza di ieri è stato difatti prosciolto da ogni accusa per non aver commesso il fatto.

L’omicidio avvenne mentre la vittima stava rientrando a casa. Raggiunta da diversi proiettili esplosi da un soggetto a volto coperto, riuscì ad essere soccorsa e trasportata in ospedale, dove spirò poco dopo nel corso di un intervento chirurgico.

Le indagini avevano da subito evidenziato un collegamento con la criminalità organizzata, anche per via delle modalità dell’agguato.

Vennero così individuati tre uomini - Antonio Villella, Vincenzo e Pasquale Torcasio - che avrebbero agito in concorso. Quest’ultimo sarebbe stato incaricato di “monitorare” le abitudini quotidiane di Di SPena, al così da individuare il momento migliore per colpire.

Nonostante una prima richiesta di ergastolo, delle dichiarazioni rese nel febbraio scorso avrebbero scagionato l’imputato, che con rito abbreviato è stato così assolto nell’udienza di ieri. Atteso il responso per gli altri due imputati, che hanno scelto il rito ordinario.