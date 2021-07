Cosenza. Lite degenera: accoltellato un 47enne, preso il presunto aggressore

Una lite degenerata nell’accoltellamento di una persona, un 47enne cosentino, Ivan Trinni, che è rimasto ferito gravemente alla gola e che si trova ora ricoverato nell’ospedale dell’Annunziata dopo aver subito un intervento chirurgico.

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri in Via Popilia del capoluogo bruzio e la polizia, in particolare la squadra mobile locale, ha già identificato e fermato il presunto aggressore, un 50enne del posto, Giuseppe Vernì, con precedenti.



Secondo quanto appreso l’uomo avrebbe agito al culmine di una lite, forse perché esasperato da ripetute richieste estorsive da parte del 47enne.

Il 50enne è stato momentaneamente posto ai domiciliari.