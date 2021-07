Regionali, Ferrara (M5S): “Ancora nessun nome, trattative ancora in corso”

Nessuna riunione interna tra Pd e Movimento 5 stelle in Calabria, così come non ci sarebbe stato nessun aut aut al Partito democratico per il mantenimento della coalizione nella “proposta” di candidatura alla Regione di Laura Ferrara, eurodeputata in quota 5 stelle.

È quanto riferisce la stessa Ferrara che annuncia inoltre che la scelta del candidato alla presidenza della Regione del centro sinistra “è ancora in corso”, ma per Ferrara “questa fase non può incentrarsi esclusivamente sulla ricerca di un nome”. È necessario dunque “riprendere un confronto schietto e aperto sul progetto politico, per ricostruire quello che anni di mala politica hanno distrutto ed edificare la Calabria di domani mettendo a frutto le tantissime risorse che presto arriveranno per la ripartenza, coinvolgendo tutte le forze progressiste e riformiste, politiche e civiche, che si rivedano in tali obiettivi, in modo da partecipare al prossimo appuntamento elettorale con forza, compattezza, maturità e senso di responsabilità”.

Ferrara ribadisce di voler continuare a “lavorare, portando a termine il mio mandato in qualità di unica rappresentante calabrese in Europa. I cittadini della Circoscrizione dell’Italia meridionale mi hanno rieletto due anni fa per avere voce nel Parlamento europeo e qui ho sempre svolto la mia azione politica, mettendo in primo piano le problematiche riguardanti la Calabria. Continuerò, quindi, così ad assicurare alla mia Regione un’azione politica ancora più incisiva, anche alla luce dei numerosi messaggi di sostegno ricevuti in queste ore. Indice della volontà di molti di un progetto politico di reale cambiamento, che dia soluzioni strutturali alle diverse carenze della nostra terra e che ne esalti i punti di forza offrendo un futuro di sviluppo e di certezze ai nostri figli".