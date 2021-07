Crotone. Arrestato 34enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Con questa accusa un 34enne senza fissa dimora è stato arrestato dagli agenti delle volanti di Crotone. L’uomo, noto alle forze dell’ordine perché denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato fermato per un controllo dagli operatori di polizia.

Mentre gli agenti cercavano di avvicinarsi, il 34enne ha preso a calci gli operatori per poi scappare. Gli agenti lo hanno quindi inseguito, e nel corso delle attività in località Passovecchio, il 34enne è stato raggiunto diverse volte, e nel tentativo di divincolarsi ha procurato diverse lesioni ed escoriazioni agli agenti.

Gli operatori lo hanno arrestato e portato negli uffici della Questura. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato portato in carcere.

Sono in corso altri accertamenti per accertare l’eventuale responsabilità del 34enne per alcuni tentativi di furto che si sono registrati a Crotone e per i quali la Questura ha ricevuto diverse segnalazioni tramite numero d’emergenza 113.