Depurazione in Calabria, dalla Regione 500mila euro per la ricerca

La Regione Calabria ha pubblicato un invito rivolto alle Università calabresi per realizzare attività per migliorare il sistema della depurazione. L’obiettivo è quello di finanziare percorsi di studio per risolvere le criticità del sistema con una dotazione finanziaria di 500mila euro, a valere sull’azione 10.5.12 del Por Fesr Fse Calabria 2014/2020.

“Finalmente – dichiara l’assessora regionale all’Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione, Sandra Savaglio –, abbiamo raggiunto un risultato atteso da lungo tempo. La Regione Calabria offre i mezzi a tecnici e scienziati competenti, preparati dalle nostre università, che potranno applicare le loro conoscenze per arginare un problema atavico: l’inquinamento delle acque, mare e fiumi. Il problema dell’inquinamento dell’acqua in Calabria è molto complesso, ma non per questo bisogna desistere. Noi vogliamo affrontarlo in un modo nuovo e diverso, utilizzando le risorse umane che la Calabria ha e che spesso perde perché non le impiega nel modo giusto”.