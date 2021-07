Covid, curva stabile: in 24 ore 38 nuovi casi. Oggi nessun decesso

Sono 38 i nuovi positivi di oggi in Calabria. Nel bollettino di oggi, mercoledì 7 luglio non si registra alcun decesso. Leggero aumento del numero dei casi rispetti a ieri, quando i positivi erano 26 (LEGGI). Dati emersi dai 2.104 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore, -182 rispetto a ieri.

È la provincia di Cosenza il territorio che registra più casi, con i suoi 22 nuovi positivi, seguono Reggio Calabria (+5), Catanzaro (+4), Vibo Valentia (+3), Crotone (+2). Sono inoltre due le persone risultate positive al Covid-19 provenienti da altra regione o stato.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 69.157, mentre il totale dei decessi è 1.232. I guariti delle ultime 24 ore sono 85, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19 sono state 65.327. Gli attuali positivi sono in tutto 2.598 (-47).

Nei reparti ordinari sono ricoverate 53 persone (+1), mentre in terapia intensiva si trovano 4 pazienti (-1). In isolamento domiciliare ci sono invece 2.541 (-47).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 23.105, oggi i nuovi positivi sono 5. Attualmente i casi attivi sono 170, di cui 10 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 159 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 22.935, di cui 22.599 guariti (+13); 336 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 22, invece il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus è: 23.142. Attualmente i casi attivi sono 2.134, di cui 25 ricoveri in reparto (+1); 2 in terapia intensiva (-1); 2.107 in isolamento domiciliare (-24). I casi chiusi sono 21.008, di cui 20.449 guariti (+46); 559 deceduti.

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 4, mentre il computo totale si attesta a quota 10.248. Attualmente i casi attivi sono 52, di cui 9 ricoveri in reparto (-1); uno in terapia intensiva; 42 in isolamento domiciliare (+3). I casi chiusi sono 10.196, di cui 10.152 guariti (+2); 144 deceduti.

Nel Crotonese i casi di oggi sono due, ma il computo totale è 6.583. Attualmente i casi attivi sono 48, di cui 4 ricoveri in reparto; 44 in isolamento domiciliare (-11). I casi chiusi sono 6.535, di cui 6.434 guariti (+13); 101 deceduti. L'Asp di Crotone comunica che “i positivi di oggi sono 4 di cui due migranti".

Nel Vibonese, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 5.568, i nuovi positivi di oggi sono 3. Attualmente i casi attivi sono 30, di cui 5 ricoveri in reparto (+1); 25 in isolamento domiciliare (-9). I casi chiusi sono 5.538, di cui 5.446 guariti (+11); 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 registrati tra le persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi totali attivi sono 164 (+2), di cui 164 in isolamento domiciliare. I guariti sono 347.

ITALIA. IN 24 ORE 1.010 NUOVI CASI E 14 DECESSI

Risale la curva dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati nel bollettino sono 1.010, mentre i decessi sono stati 14. Le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 da inizio pandemia sono state 4.265.714, mentre i decessi totali sono 127.718.

I guariti delle ultime 24 ore sono 1.735, mentre sono 4.096.156 le persone uscite dall’incubo del Covid. Gli attuali positivi sono in tutto 41.840.

Calano i ricoveri, nei reparti ordinari si trovano 1.234 persone (-37), mentre in terapia intensiva si trovano 180 pazienti (-7).

I tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono 177.977, ovvero 14.447 in meno rispetto a ieri. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 55,1 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 21,7 milioni.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È la Campania la regione che registra più casi con i suoi 208 nuovi positivi, seguono Sicilia (+109), Lazio (+104), Lombardia (+100), Veneto (+80). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 842.655: +100 casi; Veneto 425.876: +80 casi; Campania 425.150: +208 casi; Emilia-Romagna 387.219: +62 casi; Piemonte 363.128: +31 casi; Lazio 346.514: +104 casi; Puglia 253.620: +49 casi; Toscana 244.625: +41 casi; Sicilia 232.495: +109 casi; Friuli-Venezia Giulia 107.033: +22 casi; Marche 103.882: +52 casi; Liguria 103.511: +20 casi; Abruzzo 75.024: +25 casi; P. A. Bolzano 73.352: +6 casi; Calabria 69.157: +38 casi; Sardegna 57.355: +25 casi; Umbria 56.892: +7 casi; P. A. Trento 45.796: +4 casi; Basilicata 27.005: +12 casi; Molise 13.728: +4 casi; Valle d’Aosta 11.697: un solo caso.

(ultimo aggiornamento 18:11)