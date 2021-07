Girifalco, incendio in un negozio. Distrutti arredi e materiali

È stato forse un cortocircuito a fare sviluppare un incendio che ha distrutto il materiale e gli arredi di un negozio a Girifalco, in via Migliaccio. E non solo, dato che le fiamme hanno danneggiato l’intonaco del solaio e le pignatte, per questo motivo l’accesso al piano superiore è stato interdetto.

Infatti, lo stabile di due livelli ospita al piano terra i locali dell’attività commerciale, mentre il piano superiore è disabitato, perchè ancora in fase di costruzione.

Sul posto sono arrivate vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento volontario di Girifalco che hanno domato il rogo.