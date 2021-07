San Basile, in arrivo un milione di euro per riqualificare il centro urbano

Serviranno per riqualificare il centro urbano di San Basile i fondi di un milione di euro ricevuti dal Governo. Il centro cambierà volto, lasciando l’asfalto in favore della pavimentazione in pietra. Verranno inoltre effettati lavori di messa in sicurezza, con la realizzazione della rete dei sotto servizi e della regimentazione delle acque.

Il progetto è stato illustrato dal sindaco Vincenzo Tamburo, dal vice sindaco, Gaetano Marcovecchio e dall'assessore Fabio Tamburi.

La prima trance di denaro, che ammonta a 200 mila euro, è già arrivata nelle casse del Comune e permetterà di avviare la fase di progettazione che già dopo l'estate verrà messa a bando per iniziare i lavori che riguarderanno la centralissima Piazza Scanderbeg, Via della Libertà, Piazza Dante e Piazza Sant'Anna e le zone limitrofe fino all'attuale Via Dalla Chiesa (detta via centrale).

“San Basile diventerà sempre più accogliente e bella, diventando un riferimento di urbanizzazione intelligente e rispettosa dell'identità del borgo, che vuole però trasformarsi e ammodernarsi per rispondere alle esigenze di vivibilità dei cittadini che la abitano e dei turisti che sempre più in gran numero ci scelgono per la nostra ricchezza culturale e spirituale”, hanno detto gli amministratori.