Cosenza: arrestato un 29enne per violazione degli arresti domiciliari

Gli agenti di Polizia hanno tratto in arresto un 29enne di Cosenza per aver violato per ben due volte nella stessa giornata gli arresti domiciliari, a cui era sottoposto a partire dal mese di marzo per furto aggravato ai danni di un'attività commerciale.

Il giovane aveva avuto l'ordine di non allontanarsi dal proprio domicilio senza l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria e di non comunicare con persone diverse da quelle con cui abita.