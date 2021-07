Gianni Tripoli nuovo Segretario Generale FeLSA Cisl Calabria

Gianni Tripoli è il nuovo Segretario Generale della FeLSA Cisl Calabria, la federazione di categoria che rappresenta e tutela i lavoratori somministrati, autonomi e atipici.

Lo ha eletto il Consiglio Generale dell’organizzazione sindacale, riunito a Pizzo, alla presenza del Segretario Nazionale, Mattia Pirulli, e del Segretario Generale della Cisl calabrese, Tonino Russo.

Il nuovo Segretario succede a Carlo Barletta, che lascia la guida della FeLSA Cisl Calabria per ricoprire il ruolo di guida dello Ial Calabria Srl - Impresa Sociale. Federica Sgrò e Valerio Lomastro affiancheranno Tripoli nella Segreteria.

Dal Segretario Generale di Cisl Calabria Tonino Russo e da tutti i presenti è stato rivolto a Carlo Barletta un caloroso ringraziamento per gli anni di intenso e appassionato impegno sindacale. Al nuovo Segretario regionale della FeLSA, Gianni Tripoli, sono andati gli auguri di buon lavoro in un settore delicato in cui potrà mettere la sua esperienza al servizio di tutto il territorio regionale