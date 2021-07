Allarme cinghiali: scatta la protesta della Coldiretti

Ormai l’allarme è alto per l’invasione dei cinghiali. Una manifestazione per protestare contro la presenza sempre più fuori controllo dei cinghiali nelle campagne, ma anche nelle città e paesi, indetta dalla Coldiretti Calabria, si terrà domani giovedì 8 luglio, a partire dalle ore 9,30 ,nel piazzale della Cittadella Regionale a Catanzaro in contemporanea con tutte le altre regioni e con la manifestazione a Piazza Montecitorio a Roma.

"Una presenza quella dei cinghiali – precisa Franco Aceto Presidente di Coldiretti Calabria - che sta mettendo in pericolo la sussistenza di molte produzioni agricolo-alimentari oltre a creare pericolo ai cittadini. Al Flash-mob che sarà molto colorito, parteciperanno agricoltori e cittadini provenienti dai territori regionali e tanti sindaci, amministratori e rappresentanti delle Istituzioni".

La Coldiretti consegnerà al Presidente Spirlì e all’assessore Gallo una delibera, che una volta adottata, consentirà la semplificazione per il contenimento e controllo dei cinghiali con proposte concrete per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole e la tranquillità dei cittadini.