Rifiuto di atti d’ufficio: presidente Croce Rossa a processo

Rifiuto di atti d’ufficio. Con questa accusa andrà a processo la presidente regionale della Croce Rossa Italiana, Helda Maria Pasqualina Nagero, 64enne di Simeri Crichi.

L’udienza del processo, che si celebrerà con le forme del rito abbreviato, è stata fissata per il prossimo 26 ottobre. La parte offesa, il volontario Giuseppe Parrucci, si è costituito parte civile e viene assistito dall’avvocato Francesco Alessandria.

In particolare, la Nagero - in quanto destinataria delle istanze di accesso agli atti amministrativi formulate dal volontario, riguardanti due note inerenti la richiesta di irrogazione di una sanzione disciplinare e comunque afferenti il procedimento disciplinare avviato a suo carico avanzate anche per poter tutelare i propri interessi e diritti nelle opportune sedi - avrebbe rifiutato di rispondere alle reiterate istanze, avanzate anche per poter tutelare i propri interessi e diritti nelle opportune sedi, non provvedendo né indicando le ragioni del ritardo in relazione alla mancata ostensione degli atti richiesti.