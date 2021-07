Cutro: domenica 11 luglio escursione sul sentiero Le Forche

Un nuovo appuntamento firmato Calanchi del Marchesato domenica 11 luglio alle ore 16.00 per la quarta tappa di Marchesato Trekking & Culture: sei tappe da scoprire ed apprezzare per conoscere al meglio le aree interne del Marchesato Crotonese, uno scrigno di biodiversità caratterizzato da evidenze naturalistiche, storiche e paesaggistiche di struggente bellezza.

L’iniziativa promossa dall'associazione di promozione sociale Calanchi del Marchesato in collaborazione con il circolo Legambiente valle Tacina e Italia Nostra sezione Casabona Valle del Neto, con il patrocinio gratuito dei comuni di Cutro e Roccabernarda.

Un’escursione all’interno di un paesaggio lunare: quello dei calanchi del Marchesato nell’area compresa tra i comuni di Cutro e Roccabernarda, uno scenario unico e suggestivo tra monoliti di argilla, calanchi, biancane e colline dorate di grano, quelle che Pierpaolo Pasolini nel suo reportage “La lunga strada di sabbia” pubblicato sulla rivista Successo nel 1959, definì “dune immaginate da Kafka”.

Percorreremo i luoghi dove fu girato il film “Il Vangelo secondo Matteo” ed un tratto della “viam veteram” la strada che per secoli ha messo in collegamento il paese di Cutro con l’entroterra. L’itinerario, della lunghezza complessiva di circa 4 km, parte dalla strada sterrata che si dipana in fondo a via Barbara Micarelli, e prosegue in discesa passando per le biancane monumentali della Scala. Sospesi sulle creste dei calanchi a lama di coltello, attraverseremo una valle, e risaliremo fino ad un punto panoramico dal quale ammirare la visuale sulla valle sottostante: l’area Sic Stagni sotto Timpone San Francesco, inserita nella Rete Natura 2000, per via di un particolare habitat ricco di specie vegetali e animali protette, come la Testuggine palustre europea e il Cervone.

E' consigliato: abbigliamento comodo, pantalone lungo, scarpe da trekking, bastoncini da trekking, cappello, crema solare, spray anti insetti, 2 litri di acqua.

L'accompagnatore sarà Domenico Colosimo - 349.7501500 - Presidente associazione Calanchi del Marchesato. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione entro il giorno precedente l'escursione via Facebook, Instagram e e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . La quota di partecipazione è di 10 euro, 5 per i soci.