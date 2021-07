Corigliano. Celle frigorifere della camera mortuaria in tilt, salta autopsia: aperta inchiesta

Ancora stranezze nei cimiteri calabresi. L’ultimo eclatante episodio sarebbe avvenuto nella camera mortuaria del cimitero di Corigliano dove un esame autoptico è saltato a causa di un malfunzionamento delle celle frigorifere.

Una vicenda su cui la Procura di Castrovillari vuole vederci chiaro ed ha infatti aperto un’inchiesta per stabilire le responsabilità riguardo al guasto .

Nel pomeriggio di ieri, su disposizione dell’AG, i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno posto sotto sequestro la struttura.

Il provvedimento è scattato in seguito alla segnalazione di un medico legale chiamato a eseguire un’autopsia sul corpo di un uomo, poco più che 65enne, morto lo scorso venerdì a causa di un incidente sul lavoro avvenuto a Vaccarizzo Albanese.

L’esame autoptico era programmato per la giornata di ieri ma in seguito a quanto accaduto la salma dell’uomo è stata trovata in avanzato stato di decomposizione, rendendo così impossibile il tutto.

La salma del malcapitato è stata riconsegnata alla famiglia e, di conseguenza, avviate le dovute indagini.