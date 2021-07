Inchiesta “Diacono”, compravendita di diplomi: liberi cinque indagati

Sono in tutto cinque gli indagati convolti nell’inchiesta “Diacono” (QUI), concentrata su una presunta compravendita di diplomi nel Vibonese, tornanti liberi.

Lo scorso 5 giugno era stato scarcerato Dimitri Licata (QUI), pochi giorni fa sono passati dai domiciliari all'obbligo di dimora Davide Pietro, Michele e Michela Licata, mentre ieri il gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca del Vecchio, ha disposto lo stesso provvedimento per Jgor Vincenzo Licata.

La decisione, arrivata con anche il parere positivo del pubblico ministero, in tutti i casi è stata presa considerando che “non emergono elementi per modificare le valutazioni già espresse sulla gravità indiziaria” ma sono comunque da ritenere “attenuate” le esigenze cautelari.