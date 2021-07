Recovery, Magorno: “Nuova ingiustizia verso il Sud”

Ernesto Magorno

“Ho votato NO al #PNRR perché il 40% delle risorse destinate al #Sud rappresentano un’ingiustizia. Purtroppo siamo costretti a prendere atto che le somme certe per il Meridione sono inferiori anche a quella quota; gli 82 milioni non esistono.” Lo scrive in un post su facebook il Senatore IV, Ernesto Magorno, candidato alla presidenza della Regine Calabria.

“La cifra di fondi certi – aggiunge Magorno - sarebbe tra i 22 e i 35 milioni. Continuerò a essere in prima linea in questa battaglia per dare al Sud ciò che è del Sud.”