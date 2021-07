Migranti, un centinaio sbarcano a Roccella: c’è anche una donna incinta

Pare non volersi arrestare l’ondata di sbarchi che ormai dall’inizio della bella stagione stanno interessando quasi quotidianamente le coste italiane e, dunque, anche quelle calabresi.

Particolarmente interessata l’area di Roccella Jonica, nel cui porto, anche questa mattina - per la terza volta in pochi giorni - sono stati fatti giungere quasi un centinaio di migranti, per lo più iraniani ed iracheni, tra cui anche alcune famiglie con bambini ed anche una donna incinta presa in cura dai sanitari e poi accompagnata in ospedale.

Gli stranieri sono stati intercettati al largo a bordo di un peschereccio battente bandiera egiziana. Una volta in porto sono stati sottoposti a tutte le procedure ormai di rito, tra cui il test per accertare eventuali positività al covid19, dopodiché sono stati portati nel centro di prima accoglienza allestito nella cittadina jonica del reggino.