Auto perde il controllo e si cappotta, ferite quattro ragazze

Quattro ragazze sono rimaste ferite nel corso di un brutto incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Catanzaro.

Sul posto, su viale Crotone, in prossimità della rotatoria di località Giovino, è arrivata - all’incirca un quarto d’ora dopo la undici di sera - una squadra dei Vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Sellia Marina.

Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola vettura, una Opel Cabrio, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

A bordo dell’auto viaggiavano tute quattro le ragazze, ritrovate ferite ma coscienti, e i pompieri hanno estratto dall’abitacolo per poi affidarle al personale sanitario del Suem118 per le prime cure ed il successivo trasporto in ospedale.

L’intervento dei vigilfuoco ha permesso di mettere in sicurezza sia il sito che la vettura. Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Disagi si sono registrati, inevitabilmente, alla viabilità nel tratto di strada interessato.