Turismo, Lo Papa (Fisascat Cisl): “Cantieri e lavori estivi disincentivano il turismo”

“Le lacune infrastrutturali della Calabria sono note, il bisogno dell’economia e del turismo di ritrovare ossigeno anche. Un po’ di buon senso permetterebbe di evitare di mettere in piedi nel cuore dell’estate condizioni che possano disincentivare il turismo”. È quanto dichiara il segretario generale della Fisascat Cisl, Fortunato Lo Papa, che commenta negativamente la presenza di numerosi cantieri stradali lungo le principali arterie turistiche.

“Al netto delle restrizioni che ci sono state imposte mesi scorsi e che hanno visto la densità di traffico calare, mi chiedo come sia possibile e quale ragionamento possa rispecchiare, sequestrare calabresi e turisti per ore in piena estate, creare ingorghi anche pericolosi, rendere ostico il raggiungimento di mete che magari in questi mesi hanno lavorato per cercare di diventare appetibili” continua Lo Papa, che si chiede “come si possa ragionare di turismo e di strategie quando si dà un ulteriore affondo alle nostre già fragili infrastrutture con lavori che impediscono a chi vorrebbe godersi i nostri luoghi di farlo in tempi consoni”.