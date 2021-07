Catanzaro, vasto incendio lambisce abitazioni: interviene elicottero antincendio

Sono ben 15 le unità di Vigili del Fuoco impegnate a circoscrivere l’incendio divampato attorno all’ora di pranzo a Catanzaro, precisamente su di alcune colline tra via Fares e via Gariano. L’area, incolta e coperta da macchia mediterranea facilmente incendiabile, si trova proprio a ridosso di alcune abitazioni.

Non risultano per il momento danni a cose o persone, ma l’incendio copre un’area molto vasta. Intervenuti due automezzi e due autobotti per il rifonimento idrico, si è reso necessario l’impiego di un elicottero antincendio della Regione Calabria.

Le operazioni, ancora in corso, sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco, e proseguono sia via terra che via area.