Chiaravalle, rimane schiacciata dal carrello di un mezzo agricolo: interviene l’elisoccorso

È ricoverata in gravi condizioni una sessantenne di Chiaravalle, nel catanzarese, rimasta coinvolta in un brutto incidente con un mezzo agricolo. Questa infatti è stata colpita dal carrello di un mezzo agricolo sganciatosi accidentalmente, che le precipitato addosso dopo un tratto di strada in discesa.

Immediata la chiamata dei soccorritori, che giunti sul posto hanno constatato le serie condizioni della malcapitata. Necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la ferita presso il Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove è ricoverata con ferite da schiacciamento ed un trauma cranico.

Giunti sul posto i Carabinieri, che indagano ora per accertare le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.