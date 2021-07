Cosenza. Controlli nei luoghi della Movida, scattano multe

Controlli nei locali della Movid di Cosenza. Nel corso delle attività i carabinieri di Cosenza, con il supporto del del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri di Cosenza, hanno verificato il rispetto delle normative anti Covid-19, assicurando il distanziamento sociale tra i giovani riuniti in strada e l’uso delle mascherine in caso di assembramento.

Sono due le sanzioni amministrative comminate ad autovetture parcheggiate sul marciapiede in divieto di sosta e inoltre, a seguito di un controllo con etilometro, hanno sanzionato un giovane per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente.

A seguito dei controlli del Nil e dei Nas, due locali sono stato multati per la presenza di un lavoratore in nero e inoltre, uno dei due locali è stato sanzionato per il mancato rispetto delle normative anti Covid-19 in quanto all’interno era presente un assembramento.