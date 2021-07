Catanzaro Lido, al via la raccolta firme del Movimento equità territoriale M24A

Al via la raccolta firme del circolo di Catanzaro del Movimento Equità Territoriale M24A. Il comitato ha infatti allestito un punto di raccolta firme per la petizione indirizzata al Parlamento Europeo lanciata dal Movimento Equità Territoriale con cui chiede di evitare che al sud arrivi “il 19% delle risorse stanziate dal governo europeo per sanare il divario esistente da decenni tra il Nord e il Sud”.

L’Europa ha stanziato per il Sud il 67,5% delle risorse, ovvero dei 209 miliardi su 750 totali del divario economico tra le due aree. Così per “evitare che il Nord scippi i fondi e poi spalmi i debiti al Sud” il comitato si è attivato “in tutte le Regioni meridionali con dei gazebo per informare i cittadini”

All’iniziativa, che si è svolta a Catanzaro Lido, hanno partecipato i soci del Circolo di Lamezia Terme con la referente Sabina Marasco e il referente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Colacino.