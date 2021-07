Disservizi idrici a Sambiase, i cittadini chiedono risarcimenti

Interruzioni del servizio idrico nel quartiere Sambiase di Lamezia Terme. Per questo motivo i cittadini residenti nella zona si sono attivati per ottenere “il risarcimento del danno, nella speranza che vengano attivate tutte le operazioni per risolvere il problema”, è scritto in un comunicato stampa.

I cittadini, seguiti dagli avvocati Lidia Vescio e Francesco Mazzitelli, stanno infatti valutando “l’esperimento di ogni opportuna azione a tutela dei propri diritti, chiamando a rispondere del proprio operato tutti i principali soggetti – pubblici e privati – coinvolti, direttamente o indirettamente, nella gestione del servizio idrico, al fine di far valere i diritti dei cittadini compromessi dalle continue interruzioni”, conclude il comunicato.