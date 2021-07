Reggio, cresce l’attesa per il “Face Festival - Alumni”

Foto di Enzo Penna

Cresce l'attesa per “Face Festival – Alumni” a cura di Paolo Genoese, docente di Graphic Design e Layout e tecniche di visualizzazione presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. L’evento vedrà la partecipazione della visual designer Francesca Procopio, mercoledì 7 luglio e del regista Giacomo Triglia, giovedì 15 luglio e sarà fruibile in modalità mista, online e in presenza, nei locali dell’Istituzione di alta formazione artistica, diretta da Maria Daniela Maisano.

“Alumni” vuol dire ex studente di una scuola, di un college o di una università. Questo progetto si pone l’obiettivo di realizzare tirocini extracurriculari professionalizzanti per gli studenti iscritti ai bienni della nostra Accademia.

Alumni serve a creare, mantenere e in seguito rinnovare il coinvolgimento degli ex alunni nella vita della nostra Accademia; per essere un punto di contatto e di riferimento costante, luogo di incontro e apprendimento tra studenti di ieri e di oggi. L’opportunità di ogni ex studente di incontrare faccia a faccia gli attuali iscritti per raccontare la propria esperienza, dagli anni dell’università fino ai successi nel modo del lavoro. Il progetto nasce prevedendo alcuni appuntamenti durante l’anno accademico, da coordinare a distanza o in presenza in funzione di eventuali Dpcm del periodo di svolgimento.

Partner del progetto è Face Festival arte creatività ecocultura, primo festival di video arte al Sud e solo evento in Calabria ad affrontare il rapporto tra arte e sostenibilità. Il Face Festival Arte Creatività Ecocultura giunto alla sua nona edizione, dal 2007 ha coinvolto oltre 350 artisti e rientra dal 2015 - non a caso - tra gli eventi storicizzati della Regione Calabria.

L’evento si inserisce all’interno delle attività del “Laboratorio dello Stretto”, progetto diretto da Francesco Scialò, finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni Afam calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del Por Calabria Fesr/Fse 2014-2020”.