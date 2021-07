Cetraro. Giovane travolto ed ucciso da un treno, si pensa ad un suicidio

È stato ritrovato accasciato a terra e senza vita. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19 quando un 22enne pakistano è stato travolto ed ucciso da un treno in transito.

È accaduto nella stazione di Cetraro, nel cosentino: il corpo del giovane è stato trascinato per diversi metri dal convoglio, un Frecciarossa che, ad alta velocità, procedeva in direzione di Paola.

Come dicevamo, inutile l’immediato arrivo del Suem118, il ragazzo era già deceduto. Sul posto sono intervenuti la Polfer ed i Carabinieri insieme agli specialisti della scientifica ed al medico legale.

Spetterà a loro cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti ma non si esclude possa essersi trattato di un suicidio.