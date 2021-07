Crosia Mirto esulta per “Boom Boom” Matiz e Arcidiacone

Crosia sempre più fucina di giovani talenti dello sport. Dopo aver celebrato l’approdo del concittadino Domenico Berardi nella Nazionale italiana che si sta facendo valere nella competizione degli Europei di Calcio 2020, altre due stelle nascenti hanno dato saggio della loro bravura. Andrea “boom boom” Matiz, che proprio ieri ha vinto per K.O. il suo primo match di boxe da professionista, ed il calcettista Domenico Arcidiacone, che ha è approdato nel massimo campionato di Calcio a 5 nazionale con la società del Polistena.

Il sindaco di Crosia ha trasmesso un messaggio di congratulazione ai due sportivi, invitandoli nei prossimi giorni in comune per la consegna di una targa di merito.

«Due figli della nostra terra che portano alto il nome della nostra città», ha detto Russo.

«Crosia è una città giovane e dinamica – ha aggiunto il primo cittadino Antonio Russo – nella quale crescono talenti. Abbiamo seguito il percorso di “Boom Boom” Matiz sin dai suoi esordi, tutta la comunità traentina lo ha sostenuto e incitato nel suo cammino da boxer. E oggi lui ripaga tutti con una splendida vittoria proprio all’esordio da professionista e contro un avversario di altissimo rango come Morgan Toselli, battuto per K.O. nella “arena” del Palarussello di Messina. Per noi non è solo la vittoria di un nostro concittadino ma l’incipit per proseguire e portare a compimento quel grande progetto, avviato da questa Amministrazione comunale, per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport dedicato proprio alla boxe in località Sorrenti».

«Ma le soddisfazioni per il mondo sportivo della nostra città – ha concluso Russo – arrivano anche da un altro campione di casa nostra, Domenico Arcidacone, cresciuto nel Mirto Calcio a 5 e che ha dato prova della sua bravura anche nel campionato di Serie A2 con il Polistena. Per lui si consolida una fulgida carriera da calcettista che speriamo possa presto aiutare anche la storica società della nostra città a consolidare traguardi ancora più prestigiosi».