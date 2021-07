Covid. Boccia a Cosenza: “dopo l’emergenza sanitaria il paese sarà più forte e solidale”

Francesco Boccia

"La ripartenza economica del Paese passa attraverso le riforme sul lavoro e i sostegni economici alle imprese. Per il Partito democratico sono condizioni prioritarie. Dopo l’emergenza sanitaria il Paese sarà più forte e solidale e il Mezzogiorno sarà prioritario per la crescita del Paese. Crescita che, oggi che conviviamo ancora con il Covid-19, va garantita attraverso la sicurezza sanitaria che completeremo con la campagna di vaccinazione per tutti.” È quanto ha affermato Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, oggi a Cosenza, al termine di alcuni incontri con i rappresentanti delle parti sociali.

“I contagi, se fino a qualche settimana fa erano in costante diminuzione, - ha aggiunto Boccia - da qualche giorno hanno ripreso a crescere. Non bisogna cedere ad alcun allarmismo perché, rispetto ad altri Paesi europei, la situazione è sotto controllo ma – ha concluso - prudenza, rigore e buon senso nei comportamenti sono regole che ormai gli italiani ben conoscono".