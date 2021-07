Rischio idrogeologico: finanziati 760mila euro per un intervento a Terravecchia

Nino Spirlì

Il presidente della Regione, Nino Spirlì, in qualità di commissario straordinario per la Mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, comunica che sono stati autorizzati oggi, con apposito decreto a firma del soggetto attuatore, Pasquale Gidaro, il progetto esecutivo dell’intervento nel Comune di Terravecchia (Cosenza) e l’avvio delle procedure di gara.

L’INTERVENTO

L’intervento, per un importo di 759.050,85 euro, è stato finanziato a valere sulle risorse stanziate dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (delibera Cipe n.26/2016 “Fsc 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno” - Dgr 355/2017- Dgr 3/2018); il progetto esecutivo autorizzato prevede la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica del territorio comunale di Terravecchia.

Nello specifico, l’intervento prevede la realizzazione di muri di sostegno su pali per il consolidamento e la messa in sicurezza del versante in dissesto, che interessa infrastrutture viarie e la sede cimiteriale.

SPIRLÌ:«LAVORO SOLERTE»

«La nostra attenzione – dichiara il presidente Spirlì – continua a concentrarsi su tutti territori della Calabria. In questo caso a beneficiarne sono i cittadini di Terravecchia, che potranno far a visita ai propri defunti in piena sicurezza. Il lavoro di questo ufficio consente di intervenire con solerzia dove si registrano le maggiori criticità».