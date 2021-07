Giovane gambiano beccato con marijuana e contanti: dopo l’arresto sparisce nel nulla

Un gambiano appena 20enne è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane si muoveva con fare sospetto nei pressi della stazione ferroviaria di Rosarno quando è stato notato dai militari che hanno deciso di fermarlo. Un controllo che ha portato subito i sui frutti poiché è stato beccato con 94 grammi di marijuana e 210 euro, che teneva in uno zaino.

Per il ragazzo sono scattate dunque le manette e l’Autorità Giudiziaria ha immediatamente disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

In seguito ad un controllo, il 20enne non è stato però più trovato in casa ed ha fatto perdere le sue tracce. La stessa Autorità Giudiziaria pertanto, valuterà provvedimenti restrittivi più severi nei suoi confronti.