Latitante polacco catturato in Olanda: stanato su indicazione dei Carabinieri gioiesi

È finita dopo quasi due anni a Limburgo, nei Paesi Bassi, la latitanza di un 37enne polacco, K.P.S., destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo.

Ricercato in Italia per vari reati, decisive si sono mostrate le indagini della Stazione Carabinieri di Gioia Tauro che hanno portato all’ordine di carcerazione e alla cattura, resa possibile grazie al supporto del Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale-CriminalPol.

L’uomo, a seguito delle indicazioni dei militari reggini, è estato stanato in una campagna nel piccolo centro olandese, dove conviveva con una nuova compagna in un’abitazione del posto.

Diversi i reati di cui si era reso responsabile: resistenza a pubblico ufficiale, evasione, false dichiarazioni o attestazioni commessi a Gioia Tauro tra il 2009 e il 2014.

Reati per i quali ad ottobre 2019 la Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, Ufficio Esecuzioni Penali, ha unificato le pene in una condanna a 2 anni, 3 mesi e 25 giorni di reclusione. Condanna mai scontata poiché l’uomo ha fatto subito perdere le sue tracce.