Covid. In Calabria nessuna vittima e calano i contagi (+11) ma è lunedì

Nuovo brusco calo di contagi in Calabria dove nel bollettino di oggi, lunedì 5 luglio, sono stati registrati 11 nuovi positivi. C’è da dire però che i tamponi esegui nelle ultime 24 ore sono stati 719 effettuati, meno della metà di quelli effettuati ieri quando i casi riscontrati era 24 (QUI).

Il numero più alto di casi si registra nella provincia di Cosenza, dove i nuovi positivi sono 9, gli altri due positivi sono stati registrati nel reggino e nel vibonese con un caso per provincia. Nessun nuovo contagiato invece nelle province di Catanzaro e Crotone.

Fortunatamente nella giornata di oggi non si registrano vittime. Il totale dei decessi da o per il Coronavirus nella nostra regione, ad oggi, è di 1.230. Da inizio pandemia le persone contagiate sono state 69.093 e coloro che hanno vinto questa battaglia contro la malattia sono in tutto 64.982 (+281).

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari si registrano 4 nuovi ingressi e al momento i pazienti ricoverati sono 55. In terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi, si trovano 6 pazienti.

Calano i pazienti in isolamento domiciliare, dato che nelle ultime 24 ore le persone che non necessitano di cure in ospedale sono -274, per un totale di 2.820.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove si registra un solo nuovo caso, da inizio pandemia si sono ammalati in 23.097. Attualmente i casi attivi sono 194, di cui 13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 180 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 22903, di cui 22567 guariti e 336 deceduti.

Nel Cosentino dove i nuovi positivi sono 9, i casi totali sono 23.105. Attualmente i casi attivi sono 2376, di cui 24 in reparto (+6), 4 in terapia intensiva, 2348 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 20729: 20.172 guariti, 557 deceduti.

Nel Catanzarese dove non si registrano nuovi positivi, il totale dei casi si attesta a quota 10.258. Attualmente i casi attivi sono 64: 10 in reparto (-2), 1 in terapia intensiva, 53 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 10194, di cui 10050 guariti e 144 deceduti.

Nel Crotonese, a quota 0 di nuovi positivi, i casi totali sono 6.575. Attualmente i casi attivi sono 57, di cui 4 ricoveri e 53 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6518: 6417 guariti, 101 deceduti.

Nel Vibonese, con un solo nuovo positivo il totale dei contagiati è 5.564. Attualmente i casi attivi sono 38, di cui 4 ricoverati e 34 in isolamento domiciliari. I casi chiusi sono 55526: 5434 guariti, 92 deceduti.