A Le Castella apre un presidio della Guardia Costiera

Sottoscritta questa mattina la Convenzione tra Capitaneria di porto di Crotone, Comune di Isola Capo Rizzuto e Provincia di Crotone in qualità di Ente gestore dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto per l’apertura di un ufficio estivo nella sede di Le Castella. Rischierato nel porto di Le Castella anche un battello costiero per l’attività di controllo e di soccorso nell’Area Marina Protetta.

Obiettivo comune delle Parti, garantire la sicura e regolare fruizione turistico-balneare delle coste ricadenti nell’AMP di Capo Rizzuto e del mare territoriale prospiciente.

La convenzione prevede un’attività continuativa in Area Marina Protetta che possa rappresentare, oltre che un presidio qualificato per il coordinamento degli interventi a salvaguardia della vita umana in mare, il giusto deterrente contro eventuali fruizioni illecite dell’AMP, mediante l'intensificazione dei controlli e l'ampliamento delle fasce orarie durante le quali la presenza dell’Autorità Marittima potrà garantire l'adempimento dei propri compiti d'istituto.

Il progetto, voluto fortemente dalle Parti, avrà durata di soli due mesi ma è da considerarsi il banco di prova di una collaborazione istituzionale che potrebbe gettare le basi di una auspicabile futura apertura permanente di un Ufficio Guardia Costiera nel territorio di Le Castella nel Comune di Isola Capo Rizzuto.