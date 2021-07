Royalties. Faccia a faccia tra le marinerie e la deputazione crotonese: richiesto tavolo regionale

La problematica delle royalties alle marinerie e ai pescatori è stata potata su un tavolo di discussione tenutosi questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Crotone.

Il “faccia a faccia” con una delegazione delle marinerie e dei pescatori è stata affrontato dal sindaco Vincenzo Voce e dagli onorevoli Elisabetta Barbuto e Sergio Torromino, nonché dal vice sindaco Rossella Parise e dagli assessori Luca Bossi e Ilario Sorgiovanni.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la massima vicinanza alle marinerie sia da parte dell’amministrazione che della deputazione crotonese.

Il sindaco Voce, al termine dell’incontro, come comunicato alle rappresentanze delle marinerie e dei pescatori, ha inviato una richiesta alla presidenza della Regione Calabria per l’istituzione di un tavolo tecnico afferente la problematica del riconoscimento delle somme a titolo di risarcimento per il mancato pescato dovuto alla presenza delle piattaforme e delle bocche di pozzo.