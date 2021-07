Assemblea dei precari, Sigle: “Rinviata per mancata autorizzazione regionale”

Doveva svolgersi alle 11 di questa mattina, 5 luglio, l’assemblea dei precari organizzata dai sindacati e riguardante il personale storico della giunta regionale ed ex Ardis. Ma tale riunione non si è mai svolta, poiché la giunta regionale non ha concesso l’utilizzo della sala.

Una situazione paradossale quella che i sindacalisti si sono trovati di fronte, che non hanno ricevuto alcuna risposta da parte della giunta nonostante una richiesta protocollata per tempo. Il caso è stato denunciato dai segretari Ferdinando Schipano ed Alessandra Baldarsi della Fp Cgil e da Giuseppe Spinelli e Luciana Giorano della Fp Cisl.

“Resta ferma l’indignazione delle scriventi per la disattenzione dimostrata ancora una volta dal vertice politico ed istituzionale della Giunta regionale della Calabria, che in questo caso si è spinta fino a comprimere diritti e libertà costituzionalmente garantite” concludono i sindacalisti. “Una disattenzione che va a danno specialmente di chi questa controversia la vive sul piano della precarietà lavorativa ed economica”.