Praia a Mare, uccide il proprio cane gettandolo ripetutamente in mare: denunciato

Un episodio di “inaudita e gratuita crudeltà” quello denunciato dalla Lndc Animal Protection, che interviene sull’uccisione di un cane in una spiaggia pubblica di Praia a Mare.

Un evento che non è sfuggito ai bagnanti, che hanno allertato i Carabinieri e la Polizia Locale: nulla però è servito a salvare il povero cane, che sarebbe morto per annegamento.

Secondo quanto ricostruito, il padrone del cane avrebbe trascinato la povera bestia in mare, lanciandola ripetutamente in acqua davanti agli occhi atterriti dei bagnanti. Un’azione ripetuta fino allo sfinimento, che ha portato alla morte del povero animale. L’uomo è stato comunque raggiunto dai militari, che lo hanno denunciato per uccisione di animale. Il Comune di Praia a Mare si costituirà parte civile nel processo.