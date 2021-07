Regionali, il Pd alla ricerca di una “figura politica”

Stefano Graziano

È previsto per oggi l’arrivo di Francesco Boccia in Calabria, che si recherà a Cosenza per riprendere la discussione sulle prossime elezioni dopo il ritiro di Maria Antonietta Ventura.

Una condizione di non facile risoluzione, che sembra però trovare un punto di convergenza con il commissario regionale Stefano Graziano, che chiede ora di cercare una “figura politica” che sia “territorialmente e politicamente rappresentativa, in accordo con i livelli nazionali e la base democratica calabrese”.

Restano aperte diverse problematiche, una su tutte la necessità di far convergere tale figura con il resto della coalizione politica. Tuttavia, riprenderanno gli incontri e le discussioni con le parti sociali, il gruppo dirigente e gli amministratori, al fine di “ricostruire la comunità democratica calabrese” non solo in vsta delle elezioni, ma anche dei congressi che si svolgeranno in autunno.