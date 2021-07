Gradimento dei Sindaci: per il Sole 24 Ore in Calabria svetta Voce

Vincenzo Voce

Il primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, si piazza inaspettatamente primo tra i sindaci calabresi nella classifica sul gradimento pubblicata oggi da Il Sole 24 Ore. Un risultato che ha colto di sorpresa lo stesso primo cittadino, che si piazza 13° a livello nazionale, con un netto distacco rispetto agli altri sindaci calabresi.

Voce infatti avrebbe dalla sua un gradimento del 58,5%, risultando così il sindaco di capoluogo più apprezzato in regione. Segue Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, al 36° posto con il 56% di gradimento.

Si piazza terzo Mario Occhiuto con il 53%, che scivola così al 57° posto in classifica. Dopo di lui troviamo Maria Limardo, prima cittadina di Vibo Valentia, che con il 52,5% si piazza al 64° posto. Crollo peggiore per il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, che registra un calo del 14,4% nel gradimento: scende così al 70° posto, ultimo in classifica per la Calabria, con il 50% di gradimento.

A livello nazionale, la classifica vede in prima posizione Antonio Decaro, sindaco di Bari, con il 65% di gradimento, mentre fanalino di coda troviamo Salvo Pogliese, sindaco di Catania, con il 30%.