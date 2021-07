Reggio Calabria, Festa di Madonna sospesa anche per quest’anno

Alla fine è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della Curia. Il neo arcivescovo Fortunato Morrone ha infatti reso noto che in base alle attuali normative è impossibile seguire le linee guida per il contenimento ed il distanziamento. E per questo motivo, la Festa di Madonna non si farà.

“Fino a eventuali novità legislative, restano sospese tutte le processioni e le manifestazioni esterne collegate alle feste patronali o ad altre ricorrenze liturgiche, ad esclusione delle celebrazioni eucaristiche e ai momenti di preghiera svolti in ottemperanza al Protocollo per le celebrazioni liturgiche del 7 maggio 2020 siglato dalla Conferenza episcopale italiana e dal Ministero per l’Interno” specifica il vescovo in una nota ufficiale.