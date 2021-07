Corigliano, fine settimana di controlli contro la guida sotto effetto di alcool e stupefacenti

Un’importante attività di contrasto alla guida sotto effetto di alcool e sostante stupefacenti è stata portata avanti dai Carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro, che nel corso dei fine settimana hanno intensificato i controlli e mirato a sensibilizzare la popolazione – spesso poco più che maggiorenne – alla guida in maniera responsabile.

Diverse le infrazioni registrate nell’ultimo fine settimana. Un ventitrenne del posto, alla guida di un’auto con a bordo altri coetanei, è stato trovato con un tasso alcolemico 0.89, che gli è costata il ritiro della patente con sospensione per 1 anno ed una denuncia penale. Un diciannovenne del posto, invece, a bordo del suo scooter ha tentato di fuggire alla vista dei militari, ma è stato rapidamente fermato: il giovane aveva un tasso alcolemico di 1.23, ed anche per lui è scattato il ritiro della patente con sospensione per 1 anno ed una denuncia penale.

Situazione analoga a Schiavonea, dove un ventitrenne è stato trovato con un tasso alcolemico di 0.69, per il quale è stato multato per 500 euro con ritiro della patente e sospensione per 6 mesi. Un ventottenne invece, con tasso di 0.91, si è visto ritare la patente con sospensione per 1 anno con denuncia penale.