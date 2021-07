Crotone, non si ferma la protesta dei pescatori: nuovo sit-in in Piazza della Resistenza

“Vergognatevi”, “Vi siete appropriati dei nostri diritti”, “Rinnovare l’accordo di programma immediatamente”. Sono solo alcune delle frasi ripetute dai pescatori crotonesi ed impresse su alcuni striscioni, riunitisi ancora una volta in un sit-in di protesta nei pressi del palazzo comunale. Si tratta dell’ennesima manifestazione, che aveva già prodotto un primo incontro con l’amministrazione comunale (LEGGI).

Incontro che però, evidentemente, non è bastato ai lavoratori del settore ittico, che non ricevono gli indennizzi ed i ristori per il pescato dal 2014. A peggiorare ulteriormente il quadro, la revisione dell’accordo di programma che li avrebbe esclusi, a partire dal 2017, dal ricevimento delle royalties che l’Eni corrisponde alla Regione Calabria ed ai comuni costieri del crotonese proprio come indennizzo.

Non si placa, dunque, la protesta dei pescatori, che si dicono determinati a non mollare finché l’intera vicenda non sarà rivista. Intanto è atteso per oggi l’incontro dei deputati Elisabetta Barbuto e Sergio Torromino (LEGGI), che dopo una riunione presso il Comune di Crotone si recheranno presso la Regione Calabria.