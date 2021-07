Chiaravalle, non ce l’ha fatta il piccolo Antonio: morto ad una settimana dall’incidente

Ha lottato per una settimana il piccolo Antonio, undicenne rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lo scorso 26 giugno lungo la Trasversale delle Serre nei pressi di Chiaravalle, nel catanzarese. Un incidente che ha coinvolto due auto, e che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso proprio per mettere in salvo il più giovane dei feriti.

Nonostante il tempestivo soccorso ed il trasferimento presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro, dopo circa una settimana di cure il ragazzo è deceduto mentre era ancora ricoverato. Un dramma che ha scosso il primo cittadino di Chiaravalle, Domenico Donato, che ha annunciato la volontà di indire il lutto cittadino in occasione del funerale.