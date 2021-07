Attivo per tutti i week end estivi il servizio di “pronto intervento” del soccorso alpino

Sarà attivo per tutti i week end della stagione estiva il servizio di “pronto intervento” della stazione di soccorso alpino Aspromonte.

In caso di chiamata, il servizio sarà attivo in qualsiasi area montana e impervia del Parco nazionale dell’Aspromonte e per fornire supporto tecnico e di sicurezza per tutte quelle che sono le attività che si svolgono in montagna e che sono di pertinenza del soccorso alpino.

Il servizio di “Pronto intervento”, attivo già da diversi anni, assicurerà un presidio a Gambarie d'Aspromonte con la presenza di tecnici di soccorso, mezzi e attrezzature, pronti per raggiungere il luogo di intervento.

Per tutte le emergenze e in caso di incidenti in ambiente montano o impervio o in grotta si deve chiamare il 118 richiedendo che sia allertato il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Il soccorso alpino consiglia inoltre di mantenere la calma cercando di tranquillizzare l'eventuale persona ferita. Rimanere sempre in posizione di sicurezza e in zona di copertura telefonica.