Torretta, in casa con armi e munizioni: finisce in carcere

È stato “beccato” con armi e munizioni nella propria abitazione, per questo motivo un 64enne residente a Torretta di Crucoli, nel crotonese, è stato arrestato.

I carabinieri di Cirò Marina, con i colleghi dell’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” di Vibo Valentia, gli hanno perquisito l’abitazione, dove hanno trovato una pistola della Beretta, una calibro 7.65 con la matricola abrasa con un caricatore contenente sei cartucce calibro 7,65; un tubo serbatoio calibro 12 per fucile da caccia; 24 cartucce inesplose di vario calibro; 830 pallini di piombo suddivisi in più contenitori; 231 grammi di polvere da sparo; 312 bossoli e materiale per il caricamento di nuovo munizionamento.

Nel corso delle operazioni l’uomo ha inoltre tentato di disfarsi della pistola buttandola dalla finestra, senza però riuscirvi.

Le armi, le munizioni e il resto del materiale sono stati sequestrati e il 64enne è stato portato, come disposto dal pm di turno, nel carcere di Crotone.